CLAIRO ANNUNCIA “SLING”, IL NUOVO DISCO, E LO ANTICIPA CON IL SINGOLO “BLOUSE”

Clairo ha annunciato il suo secondo album. “Sling” uscirà il 16 luglio e viene anticipato dal singolo “Blouse”, uscito ora.

L’album è stato co-prodotto da Jack Antonoff e “Blouse” ha i cori di Lorde. Quel gruppo di collaboratori ha lavorato al nuovo singolo di Lorde “Solar Power“, che è stato anche prodotto da Antonoff e presenta i cori proprio di Clairo.

Dell’album, Clairo ha scritto in un post su Instagram: “Joanie, il mio cane, ha aperto il mio mondo in modi che non pensavo fossero possibili. Prendendomi cura di lui, mi ha costretto ad affrontare i miei pensieri sulla genitorialità e ciò che avrebbe significato per me. Storie come lezioni, rimpianti come rimorsi…pensare a qualcosa/qualcuno prima di te stesso. È uno sguardo in un mondo in cui ho scoperto che la domesticità è ciò che mi mancava“.



“Sling” è il seguito di “Immunity” del 2019.