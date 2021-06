EP: KEMAMA

Tempo di debutto anche per i Kemama, collettivo rock nostrano formato dall’unione della cantante, performer, speaker e presentatrice televisiva Ketty Passa, Marco Sergi e Manuel Moscaritolo, il quale lo scorso 4 giugno ha rilasciato il suo primo EP dal titolo “Testa O Croce”, via Universal Music Italia.

Prodotto dallo stesso trio, il mini album è stato anticipato dai singoli “Come un Body Shaming” – brano che “paragona l’anno di assenza di lavoro e l’incapacità di trattare la musica come tale, attraverso misure di emergenza dedicate, al fenomeno del Body Shaming, un vero e proprio “insulto” alla bellezza e all’importanza dell’arte” – e da “Codice Rosso”, pezzo “contro la violenza e la sensazione di solitudine che nel 2020 hanno regnato sovrane” e che annovera tra le note illustri collaborazioni con Omar Pedrini, Andy dei Bluvertigo, Cippa e Paletta dei Punkreas, Andrea Ra e Roberto Angelini.



A proposito dell’ep d’esordio, la band ha raccontato: “In questo primo lavoro c’è la voglia di tornare liberi dalle restrizioni e dai blocchi emotivi, con un mix di testi riflessivi, consapevoli ma anche conditi dall’autoironia, necessaria e salvifica. Abbiamo raccontato un viaggio, proprio nel momento in cui non si poteva fare, mentre il mondo chiudeva i confini territoriali, e anche le speranze, in un cassetto chiamato “Lockdown”. Ogni giorno in quel cassetto si è materializzato ciò che serviva per uscire dagli schemi e non perdere la passione per la musica: rimanere fedeli a se stessi. Testa o Croce è un disco che suona “rock”, ma prima di questo è un rave party di emozioni condivise tra amici, che dimostra quanto il genere musicale non debba essere un limite, ma piuttosto una scelta”.

