ILLUMINATI HOTTIES ANNUNCIA IL SUO NUOVO ALBUM E LO ANTICIPA CON IL BRANO “POOL HOPPING”

Dopo anni di incertezze tra cui controversie con l’etichetta, diritti d’autore non pagati e il lancio di un album a sorpresa, Sarah Tudzin rilancia Illuminati Hotties con il nuovo album “Let Me Do One More” (pre-order), disco in lavorazione da tre anni e ora pronto a vedere la luce.

“Pool Hopping” è il primo singolo e Sarah dice: “Sono così entusiasta di aver sfornato una nuova canzone per fare da colonna sonora alle vostre feste più umide e selvagge. Questa traccia è per quando fa caldo, ti stai prendendo una cotta per qualcuno di nuovo, e i tuoi sensi stanno formicolando. Vieni dentro, l’acqua è bella!!!“.

Dopo il successo del suo album di debutto, “Kiss Yr Frenemies“, e aver coniato il termine “tenderpunk”, la band era in procinto di registrare e pubblicare un attesissimo secondo album. Tuttavia, le cose all’etichetta cominciarono a cadere a pezzi, e gli Illuminati Hotties si trovarono bloccati in un contratto con un’etichetta che non aveva le capacità per far uscire l’album che la band stava preparando da mesi. “Sembrava che ogni slancio si fermasse bruscamente. Era doloroso prendere in mano una chitarra, scrivere, registrare qualsiasi cosa che serviva per finire l’album“, ricorda Sarah.

Con il tumulto emotivo e l’incertezza che si accumulavano sulla situazione dell’etichetta, la Tudzin si concentrò su un nuovo gruppo di canzoni che sarebbero diventate “FREE I.H.”. Incanalando tutti i sentimenti grezzi e lasciando andare ogni inibizione, gli illuminati hotties hanno pubblicato una raccolta di canzoni, accuratamente non definita come il “nuovo album”. L’uscita (che a noi di IFB non ha fatto impazzire) ha chiuso il capitolo etichetta.

La risposta positiva a “FREE I.H.” ha riportato l’energia e Sarah si è tuffata direttamente nel nuovo album, “Let Me Do One More”. Secondo Sarah, “Le canzoni raccontano la storia del mio doppio che corre per Los Angeles, che si intrufola nelle piscine di notte, che sbaglia e ricomincia, che implora l’attenzione per un secondo in più, e che chiede al pubblico di lasciarmene fare un altro“.

Sarah ha fondato un’etichetta, Snack Shack Tracks, e si è associata con l’etichetta indipendente di Los Angeles, Hopeless Records. Insieme, si stanno preparando a pubblicare “Let Me Do One More”.

Tracklist:

1. Pool Hopping

2. MMMOOOAAAAAYAYA

3. Knead

4. Threatening Each Other re: Capitalism

5. u v v p (feat Buck Meek)

6. Protector

7. Joni: LA’s No 1 Health Goth

8. Kickflip

9. Toasting (feat Alex Menne)

10. The Sway

11. Cheap Shoes

12. Growth