GEORGE HARRISON: “ALL THINGS MUST PASS”, SARA’ RISTAMPATO PER IL SUO 50° ANNIVERSARIO IL 6 AGOSTO.

L’album solista di George Harrison, “All Things Must Pass”, sarà ristampato per il suo 50° anniversario il 6 agosto.

L’album è stato completamente remixato dai nastri originali da Paul Hicks, riflettendo i desideri di Harrison nelle note di copertina dell’edizione del 30° anniversario: “è stato difficile resistere a remixare ogni traccia. Tutti questi anni dopo vorrei liberare alcune delle canzoni dalla grande produzione che sembrava appropriata al momento“.

La limitatissima Uber Deluxe Edition, esclusiva di GeorgeHarrison.com, uDiscover e Sound of Vinyl, include l’album in 8LP (180g) e 5CD + 1 disco audio Blu-ray inseriti in un box di legno dal design artigianale. La collezione esplora le sessioni dell’album del 1970 attraverso 47 (42 inediti) demo e outtakes, offrendo uno sguardo all’interno del processo creativo. Sono inclusi due scritti, uno di Olivia Harrison con immagini e note inedite e un secondo libretto più breve con interviste d’archivio. Ma ci sono ancora tante piccole e preziose memorabilia.

Saranno disponibili anche altre edizioni fisiche e digitali, comprese l’uscita in 5LP e 3CD che includono le outtakes e simili, ma anche in versioni più snelle da 2CD o 3LP, con solo l’album principale, compreso il vinile colorato in edizione limitata.

Il produttore esecutivo delle edizioni del 50° anniversario e figlio di George Harrison, Dhani Harrison ha detto: “Io e il mio caro amico Paul Hicks abbiamo continuato a scavare tra montagne di nastri per restaurare e presentare questa nuova edizione remixata e ampliata dell’album. Portare una maggiore chiarezza sonora a questo disco è sempre stato uno dei desideri di mio padre ed è stato qualcosa su cui abbiamo lavorato insieme fino alla sua morte nel 2001. Ora, 20 anni dopo, con l’aiuto della nuova tecnologia e il grande lavoro di Paul Hicks abbiamo realizzato questo desiderio e vi presentiamo questa pubblicazione molto speciale per il 50° anniversario di quella che forse è la sua più grande opera d’arte. Ogni desiderio è stato esaudito“.