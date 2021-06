NOEL GALLAGHER SI FA UN GIRO A CBS THIS MORNING PER ESEGUIRE UN PUGNO DI BRANI LIVE (TRA CUI “DON’T LOOK BACK IN ANGER”)

Noel Gallagher ha fatto un’apparizione a CBS This Morning, dove ha eseguito un tris di canzoni tra cui il successo del 1996 degli Oasis “Don’t Look Back In Anger”.

Gallagher ha suonato il brano insieme alla sua band, gli High Flying Birds, con cui, venerdì, ha pubblicato una compilation di brani intitolato “Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)”.

Gli altri brani eseguiti sono stati “We’re On Our Way Now” e “Holy Mountain”.