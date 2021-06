THE JOY FORMIDABLE: IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “CHIMES”

Il prossimo 20 agosto, via Hassle Records, The Joy Formidable realizzeranno il loro quinto LP, “Into The Blue”, che arriva a tre anni di distanza dal precedente, “AAARTH”.

La band gallese parla così del disco: “Into The Blue parla di aprire nuovamente gli occhi alla bellezza e all’amore. Fare in modo di arrivare dall’altra parte. Anche se non è stato concepito come una metafora per i tempi in cui tutti noi viviamo ora, è certamente diventato così.“

Il nuovo singolo, che arriva dopo i già noti “Into The Blue” e “Back To Nothing”, si chiama “Chimes” e lo potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

La cantante e chitarrista Ritzy Bryan dice della canzone: “Ero a un punto basso appena prima di scrivere questo disco, stavo attraversando una difficile rottura che mi ha lasciato abbastanza persa e mi sono interrogata. Nel mezzo di quella tristezza, ho avuto un’intera settimana di strani piccoli eventi fortuiti che si sono conclusi ispirando i testi di “Chimes”. Mi sentivo come se qualcosa o qualcuno si stesse prendendo cura di me. Piccoli segni e simboli che ti fanno sentire come se ci fossero molte cose che non capiamo sulla nostra connettività, la terra che ti risponde. I campanelli eolici fatti da mio nonno (è morto nel 2013) sono appesi a casa mia qui nello Utah, sono arrivate da Manchester, nel Regno Unito, fino al deserto sud-occidentale. Suonavano anche senza una brezza. Immaginavo che stesse facendo il tifo per me per andare avanti, per avere di nuovo fiducia nelle cose e che l’amore che hai messo alla fine tornerà da te.”

