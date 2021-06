ASCOLTA “INTERZONA”, IL LIVE ALBUM (DEL 2005!) DEI MARIPOSA

“Interzona” è un album dei Mariposa contenente la registrazione integrale di un concerto tenuto dalla band nello storico club veronese Interzona il 13 maggio 2005.

I Mariposa avevano da poco pubblicato “Pròffiti Now! Prima Conferenza Sulla Musica Componibile”, un disco che, con l’evidente riferimento al Frank Zappa di “Uncle Meet”, mescolava in un doppio album canzoni e parole parlate, dove queste ultime erano affidate a un cut-up di voci ritagliate da decine di interviste a personaggi noti o meno noti della scena italiana di allora che andavano a condensarsi in una serie di intermezzi nominati “Conferenze”: un piano alternativo alla classica fruizione dove la musica e il “parlar di musica” si confondevano in un unico evento sonoro.

“Interzona” non è solo un disco live, non è solo un tuffo nel passato di una band che qui si presentava anche con una formazione diversa rispetto alla line-up attuale, ma è una testimonianza anche di uno spazio che non esiste più e di una forma di produzione e di fruizione musicale che era estinta ben prima dell’inizio dell’epoca pandemica. Interzona infatti è un’associazione culturale di Verona, tutt’ora attiva, ma che ha gestito per oltre 20 anni della sua esistenza uno spazio presso gli Ex Magazzini Generali di Verona dentro i quali è stato possibile produrre decine di concerti ed eventi con un’attenzione massima alla proposta musicale e che faceva di Verona una tappa obbligata di quasi ogni tour, straniero e italiano.