BABYBIRD: LE ULTIME USCITE SONO UN DISCO DI COVER E UNO DI REMIX DI ALCUNI SUOI BRANI CURATI DA PIXELLAY

Stare dietro all’esuberante creatività di Stephen Jones (in arte Babybird) è difficile. Basta fare un giro sulla sua pagina Bandcamp e si vedrà subito come le nuove uscite siano tantissime. Una produzione ampia, ricca di spunti magnifici e intensi, destinate a un “grande” pubblico, ma anche di stravaganti avventure nel lo-fi (territorio che Stephen bazzica e conosce alla perfezione) che sembrano pensati proprio per lo zoccolo duro dei suoi fan.

Noi cerchiamo di seguire, più o meno con attenzione, la sua pagina e quindi quetsa volta la segnalazione è doppia. Il giovanissimo DJ e produttore Pixellay ha messo le mani su un po’ di brani di Babybird, non solo qualche classico, ma anche canzoni della produzione “più oscura” e ne è nato un disco di remix molto allettante.

remixes by PIXELLAY by babybird/pixellay

Poi ecco un gradito album di cover in cui Babybird si cimenta con una serie di brani decisamente conosciuti tra Joy Division, Bob Dylan, Beach Boys e pure Miley Cyrus. A voi il giudizio…