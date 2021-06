BELLE AND SEBASTIAN IN UNICA DATA ITALIANA IN APRILE 2022

Direttamente sulla loro pagina ufficial facebook i Belle And Sebastian hanno appena annunciato un lungo tour che dopo una serie di date in UK toccherà altre nazioni del continente europeo, Italia compresa.

La band scozzese sarà dalle nostre parti per la seguente unica data:

12 aprile 22 @ Milano, Fabrique

Per i concerti europei, quindi compresa il live nel nostro paese, le prevendite non sono ancora aperte.

L’ultima pubblicazione dei Belle And Sebastian risale allo scorso 11 dicembre giorno di uscita del doppio live-album “What To Look For In Summer”.