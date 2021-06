EP: VARLAINE – BLOOMING SESSION

Il gruppo mantovano di alternative rock dei Varlaine formata dal batterista Davide Benvenuti, dal chitarrista Braian Marchi, dal bassista Sebastiano De Antoni e dal cantante e chitarrista Matteo Contri, torna con la pubblicazione di un Ep live contenente due brani del loro precedente lavoro “Communicate”, pubblicato nel 2020, “Tension” e “Thieves Love Television”, e l’inedita “Y.E.S.”, un nuovo brano che fa ben sperare per il futuro creativo della band.

Come loro stessi hanno dichiarato, hanno deciso di registrare questo mini live tenersi attivi e per, aggiungo io, per far sentire la loro presenza e far capire che sono pronti per esibirsi in giro…. “Questo piccolo EP è stato realizzato per tenerci attivi e non arrugginire durante i mesi della pandemia, è stato pensato e realizzato in modo rapido, quasi estemporaneo, e con i minori costi possibili, seguendo una filosofia quasi completamente DIY che fino ad ora non ci era appartenuta e che abbiamo trovato molto stimolante.



Tension, il primo estratto da questo progetto è un pezzo che era già presente nel nostro primo EP, una canzone instabile, percorsa da un filo invisibile di paranoia che la porta a collassare su se stessa. Volevamo proporla in una veste più irrobustita e muscolare che ne mostrasse anche il lato più rabbioso.

Lo stesso vale per Thieves Love Television, qui in una versione leggermente riarrangiata per esaltarne la componente energica e schizoide che nell’EP rimaneva più celata. Y.E.S. è invece un pezzo nuovo che già suonavamo da un po’ anche live, è una canzone che amiamo molto e ben ci rappresenta in questa fase e abbiamo quindi deciso di proporla senza filtri, appena uscita dalla sala prove, ancora lievemente impolverata sperando possa risplendere con la meravigliosa luce che incorniciava la giornata in cui abbiamo registrato questo lavoro.

L’aspetto sonoro dell’EP è stato curato da Davide Chiari (Centuries Reverb) e Stefano Vanoni (Revolver Mastering) con cui avevamo già lavorato a Communicate. “

La location scelta per il video, realizzato con la collaborazione di Alessandro Cracco, è il portico che ospitava le scuderie del quattrocentesco palazzo Secco-Pastore di San Martino Gusnago (MN) . La cover del lavoro è stata realizzata da Vincenzo Foglia rielaborando una foto del chitarrista Braian Marchi.

Non ci resta che aspettare il loro album d’esordio.

