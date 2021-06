GUARDA GLI STROKES LIVE ALL’ IRVING PLAZA DI NEW YORK

Gli Strokes hanno eseguito un concerto, sabato all’Irving Plaza di New York, come parte di una raccolta di fondi per il candidato sindaco Maya Wiley (che ha fatto un salto on stage, tra l’altro)

Il concerto di beneficenza, il primo spettacolo nella sede in oltre due anni, con i partecipanti che hanno avuto bisogno di mostrare una prova di avvenuta vaccinazione, è stato composto da un set di 16 canzoni. I brani hanno pescato da tutto il crepertorio degli Strokes, compresi sei pezzi dal loro debutto “Is This It”.

Prima dello show, il chitarrista degli Strokes Nick Valensi ha annunciato di non poter essere presente per motivi non specificati. “Mando il mio amore e supporto a Maya Wiley e ai miei fratelli negli Strokes”, ha twittato Valensi tramite l’account degli Strokes. “Vorrei poter essere lì stasera. Mi dispiace di non essere riuscito a venire stasera“. Il chitarrista dei Longwave e collaboratore di Albert Hammond Jr. Steve Schiltz ha sostituito Valensi.

Photo: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons