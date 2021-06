LORDE CITA I PRIMAL SCREAM COME ISPIRAZIONE E I PRIMAL SCREAM APPREZZANO

Alcune giorni fa Lorde ha rotto il silenzio durato quasi 4 anni (l’ultimo disco “Melodramma” è del 2017) pubblicando a sorpresa il suo nuovo singolo “Solar Power”.

Tra le tante influenze rintracciate nel pezzo, una su tutti George Michael e la sua “Freedom 90”, in molti, già al primo ascolto, hanno invocato più di una somiglianza tra “Solar Power” e “Loaded” dei Primal Scream.

E’ la stessa Lorde in una recente intervista su Apple Music 1 a chiarire l’ispirazione dietro al suo nuovo singolo:

Non avevo mai ascoltato i Primal Scream prima, fino a quando non mi è stato detto ‘dovresti recuperarli’. Ho scritto il brano al pianoforte e solo dopo ci siamo resi conto che suonava come “Loaded”. E’ una di quelle cose strane che accadono, loro sono stati come gli antenati spirituali del brano. Ho contattato Bobby (Gillespie ndr) e lui è stato fantastico ha detto una cosa del tipo ‘queste cose succedono, hai catturato il vibe che noi abbiamo catturato anni fa’. Ci ha dato il suo benestare. Quindi mettiamola in questi termini: “Loaded” è stato al 100% l’impronta originale per tutto questo… noi ci siamo arrivati organicamente…e sono contenta che l’abbiamo fatto.

Gli stessi Primal Scream in un tweet apparso qualche ora dopo sul proprio account ufficiale confermano il loro benestare e apprezzamento all’intera operazione:

Per chiudere questo interessante giro di rimandi sotto puoi recuperare “Solar Power” di Lorde:

e la sua massima fonte di ispirazione “Loaded”:

Credit Foto Lorde: Krists Luhaers, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto Primal Scream: LivePict.com, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons