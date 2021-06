Al terzo colpo i Pastel ci hanno già rapito completamente.

La band di Manchester, che si muove sotto l’ala protettrice della Spirit of Spike Island (la stessa degli amici Afflecks Palace), esce con questo nuovo terzo singolo: siamo in territori altamente The Charlatans/The Stone Roses.

Il video della frizzante “Blue” porta la firma di Charlie Lightening.

Photo by @Asupremeshot