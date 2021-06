PIROSHKA, ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “V.O.”

I Piroshka hanno svelato il nuovo singolo “V.O.” come seconda anteprima del loro prossimo album “Love Drips And Gathers”.

I Piroshka, il supergruppo composto da Miki Berenyi (ex Lush), l’ex chitarrista dei Moose KJ McKillop, l’ex batterista degli Elastica Justin Welch e il bassista dei Modern English Mick Conroy, sono pronti a pubblicare l’album il 23 luglio via Bella Union.

Berenyi dice della nuova canzone che è un tributo al defunto direttore artistico della 4AD Vaughan Oliver, “L’ho scritta originariamente come uno strumentale ma il resto della band mi ha convinto a metterci la voce. I testi sono frammenti istantanei del funerale di Vaughan Oliver nel gennaio 2020 – righe dei discorsi, impressioni fugaci della giornata. Sto arrivando all’età in cui le persone con cui sono cresciuto stanno morendo e trovo che i funerali siano un conforto nella tristezza, formale ma emotivo, una celebrazione di una vita, uno spazio per i vivi per riconnettersi“.

Berenyi in precedenza aveva detto: “Se Brickbat era il nostro album Britpop, allora Love Drips And Gathers è shoegaze! Non era intenzionale; volevamo solo un focus diverso. Ho sempre visto gli album di debutto come la cattura dei primi momenti di una band, quando si ha davvero lo slancio, e poi il secondo album è l’occasione per un approccio più riflessivo“.

Conroy aggiunge: “Brickbat era un classico primo album; rumoroso e rauco. Su Love Drips And Gathers, ci siamo calmati e abbiamo esplorato i suoni e lo spazio“.