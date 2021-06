TORNANO A FARSI SENTIRE LE LA LUZ: GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “IN THE COUNTRY”

A oltre tre anni di distanza dall’uscita del loro terzo LP, “Floating Features“, prodotto da Dan Auerbach dei Black Keys, le La Luz tornano a farsi sentire con materiale inedito.

La band surf-pop originaria di Seattle, ma di stanza a Los Angeles ha infatti rilasciato un nuovo singolo, “In The Country” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto dalla bassista Lena Simon.

La frontwoman e chitarrista Shana Cleveland dice del nuovo brano: “Mi sono trasferita in campagna qualche anno fa dopo aver vissuto in città per la maggior parte della mia vita. Essere in mezzo al nulla rende facile immaginare come sarebbe possibile lasciare la società tutti insieme. Adoro il modo in cui in questa traccia alcuni degli elementi più innaturali dell’arrangiamento (sintetizzatori, fuzz, effetti) creano un’atmosfera attorno agli strumenti che finisce per sembrare molto naturale: posso sentire gli insetti ronzare intorno e il suono degli uccelli in diverse direzioni.”

Il gruppo statunitense ha inoltre annunciato un tour europeo previsto per la primavera del prossimo anno, ma al momento non sono previste date italiane.

Photo Credit: Pooneh Ghana