TRACK: SHELTER BOY

Il prossimo 10 settembre, via Scruff Of The Neck Records, Shelter Boy pubblicherà il suo primo album, “Failure Familiar”.

Il giovane musicista di Lipsia ha inoltre rilasciato un nuovo singolo, “Terrace”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

Il brano ha una freschezza indie-pop estiva e malinconica: oltre alle gradevoli melodie, disegnate da synth e chitarra, il brano vede la partecipazione del norvegese Boy Pablo, che gli aggiunge il suo personale e inconfondibile tocco. Una possibile colonna sonora per l’imminente estate per rilassarsi sotto l’ombrellone in spiaggia!

Listen & Follow

Shelter Boy: Bandcamp