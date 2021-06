YANN TIERSEN, A FEBBRAIO 2022 UNICA DATA ITALIANA!

Il compositore e polistrumentista minimalista francese, Yann Tiersen, torna in Italia per una data speciale, la presentazione del suo nuovo disco “Kerber”, in uscita ad agosto 2021 su Mute.

L’appuntamento è fissato al 7 febbraio 2022 al Teatro degli Arcimboldi di Milano – opening act QUINQUIS – con la prevendita dei biglietti disponibile da venerdì 18 giugno alle ore 10 sui principali circuiti.

Inoltre, l’artista francese ha rilasciato un nuovo singolo, “Poull Bojer”, estratto dall’imminente album “Kerber”.

Credit Foto: Richard Dumas