IN ARRIVO UNA RISTAMPA PER I 25 ANNI DI “DéJà VOODOO”, L’ESORDIO DEGLI HEAVY STEREO: VINILE E CD (CON TANTO DI B-SIDE E RARITà)

Continua mirabilmente a cavalcare l’onda Britpop la sempre oculata Demon Music Group, che questa volta va a pescare in casa Heavy Stereo, la band nota per aver segnato gli esordi di Gem Archer, collaboratore chiave di alcune delle band chitarristiche più importanti del Regno Unito, a cominciare dagli Oasis nel 2000, i Beady Eye nel 2009 e la versione live degli High Flying Birds di Noel Gallagher dal 2015.

Prima di tutto questo c’erano gli Heavy Stereo, autori di un unico disco, “Déjà Voodoo” (usciva nel settembre del 1996) che esprimeva il credo di Gem nei valori del rock’n’roll vecchia scuola, ovvero The Jam, Sly Stone, Hendrix, The Beatles, Stones, The Small Faces, glam rock e punk rock. Il disco, piacevole ma sicuramente derivativo, non ricevette recensioni così altisonanti, ma nel corso degli anni è rimasto nella memoria degli appassionati, anche grazie a un pugno di singoli di sicuro effetto.

Introvabile da quando è stato pubblicato per la prima volta su Creation Records nel 1996, la Demon Music Group piazza ora un piccolo cofanetto in 2CD che include l’album originale di 12 tracce, più un secondo CD di 15 B-Sides, bonus tracks e rarità, tutte precedentemente non pubblicate, compresa una versione esplosiva di “The Gift” dei The Jam, registrata per l’album tributo “Fire & Skill”, da tempo fuori stampa. Nuove note di copertina sono curate dal rispettato giornalista Pat Gilbert, vi sono poi nuove interviste con Gem Archer e rare fotografie dell’acclamato fotografo Andy Willsher. C’è anche una versione in vinile con tanto di autografo di Gem (esclusiva Amazon). Il tutto è atteso per il 27 agosto.