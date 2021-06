KEVIN DREW (BROKEN SOCIAL SCENE) ANNUNCIA UN NUOVO ALBUM. ASCOLTA UN PRIMO ESTRATTO.

Kevin Drew dei Broken Social Scene annuncia un nuovo album strumentale.

“Influences”, che l’artista canadese pubblicherà con il moniker K.D.A.P. (Kevin Drew a Picture), uscirà il 15 luglio su etichetta Arts and Crafts.

Primo singolo estratto “The Slinfold Loop”:

Drew parlando di “The Slinfold Loop”:

Viviamo in una società basata sulla vendita di noi stessi. Ha creato una battaglia sotterranea per essere costantemente alla ricerca della “vera identità”. Volevamo creare una presentazione video che promuovesse l’esplorazione anziché la ricerca e portasse la mistica presentazione di un’opinione infinita in prima linea in questa battaglia. Abbiamo usato i filmati disponibili dal World Wide Web di altri artisti e messo insieme un frullatore di immagini per raccontare una storia d’amore sul continuare ad andare avanti tra le infinite informazioni su come si dovrebbe vivere.

Drew ha scritto “Influences” durante un soggiorno ‘bucolico’ nel villaggio inglese di Slinfold in UK usando per registrare l’app per cellulare Endlesss.

“Influences” tracklist:

01 The Slinfold Loop

02 Hopefully Something

03 Dooms Dive

04 Shadow Rescues

05 You and Me and Them

06 Wilner’s Parade

07 Explosive Lip Balm

08 Almost Victory (Keep End Going)

Credit Foto: Colin Medley