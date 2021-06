PIP BLOM: IN ARRIVO IL NUOVO ALBUM DELLA BAND DI AMSTERDAM

Era datato 2019 il piacevole esordio dei ragazzi olandesi “Boat”, ora i Pip Blom hanno annunciato che il loro secondo album, “Welcome Break”, arriverà l’8 ottobre (pre-order).

“Keep It Together” è il primo assaggio. Pip dice della canzone: “Una cosa molto importante di tutte le tracce è la dinamica tra la voce di Tender e la mia. Sento che ci completiamo a vicenda. Forse è perché siamo fratelli, ma qualunque cosa sia, mi piace. Nel ritornello di Keep It Together cantiamo due pezzi completamente diversi, ma funziona davvero bene. Tender ha cantato molto per questo disco, soprattutto per i ritornelli e i bridge. Mi piace molto il fatto che in questo bridge ci sia un intero coro di noi due che cantiamo in chiavi diverse. Dà una vibrazione molto sognante che è piacevole dopo il potente ritornello“.