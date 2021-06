THE KOOKS IN ITALIA A MARZO 2022

THE KOOKS IN ITALIA A MARZO 2022

Tornano in Italia i Kooks per celebrare il quindicesimo anniversario del loro album d’esordio “Inside In / Inside Out“.

L’unico appuntamento con loro nel nostro paese è previsto per domenica 20 marzo 2022 al Fabrique di Milano.

In apertura ci saranno gli Snuts, che presenteranno il loro primo LP, “W.L.“, uscito lo scorso marzo.

I biglietti per il concerto della band inglese, che costano 30 € + d.p., saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 18 giugno su ‘Ticketmaster’, ‘Ticketone’ e ‘Vivaticket’.