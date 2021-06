TRACK: STEVIE WEINSTEIN FONER

Mancano pochi giorni all’arrivo dell’atteso secondo album di Stevie Weinstein-Foner, “Wondering”, in uscita il prossimo 18 giugno via Wild Kindness, che arriva a quasi otto anni di distanza dal suo debutto sulla lunga distanza, “Let It Be Told”.

Il nuovo album, che cammina su territori folk, è stato prodotto dallo stesso Stevie insieme a Jared Samuel (Kevin Morby, Sean Lennon).

L’ultimo estratto prima della release è la title-track “Wondering”, che potete ascoltare qui sotto: dai toni decisamente meditativi, il pezzo si muove con abilità attraverso ampi panorami country-folk dai ritmi bassi. Ora non ci resta che ascoltare tutto il disco!

