EP: FOLLY GROUP

Immersi nel perturbato e frenetico mondo dei Folly Group.

La band con sede a Londra esce con questo EP di 6 tracce via So Young Records. Se della titletrack che dà inizio alle danze avevamo già parlato, con gli altri pezzi i ragazzi inglesi mettono in mostra una verve niente male e da tenere davvero in considerazione: chitarre post-punk ed angolari, ambientazioni sonore acide e taglienti, cantato variegato che si srotola agilmente tra sprechgesang e spoken, una sezione ritmica febbrile ed agitata.

I ragazzi giocano bene.

Photo by Josh Taylor-Moon