GUARDA IL VIDEO DI “HUG FROM A DINOSAUR”, IL NUOVO SINGOLO DI TORRES

A distanza di un anno e mezzo dal suo quarto LP, “Silver Tongue”, Torres pubblicherà il prossimo 30 luglio, via Merge Records, il suo nuovo album, “Thirstier”.

Prodotto dalla stessa Mackenzie Scott insieme a Rob Ellis e Peter Miles, “Thirstier” è stato registrato sul finire dello scorso anno in Inghilterra presso gli Middle Farm Studios.

Il nuovo singolo si chiama “Hug From A Dinosaur” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Il tema della canzone è che la verità è eterna e riguarda anche il non fermarsi mai. Per tornare con i piedi per terra, la canzone parla anche di essere pronti a mollare tutto per fare qualcosa di essenziale per qualcuno che ami. In questo caso, sto portando il pranzo alla mia ragazza in modo che possa continuare a dipingere”, ha detto la musicista nativa di Orlanda del suo nuovo pezzo.

Vi ricordiamo inoltre che Torres arriverà in Italia a presentare la sua nuova fatica a marzo 2022 con una data previstas per sabato 26 marzo al Locomotiv Club di Bologna.

Photo credit: Shervin Lainez