I BUSH IN ITALIA A GIUGNO 2022

A causa della pandemia i Bush hanno dovuto rinviare nuovamente le loro date italiane, che saranno però recuperate nel giugno 2022.

La storica grunge band inglese torna in Italia per tre attesissime date nel 2022 – il 19 giugno all’Hall di Padova, il 20 giugno all’Orion di Roma e il 21 giugno ai Magazzini Generali di Milano – in cui presenterà dal vivo il suo ottavo album, “The Kingdom”, uscito lo scorso luglio.

I biglietti sono già disponibili su ‘Dice.fm”, mentre quelli già acquistati in prevendita rimangono validi anche per il prossimo anno.