ORLANDO WEEKS RITORNA CON UN NUOVO SINGOLO: GUARDA IL VIDEO DI “BIG SKIES, SILLY FACES”

Dopo il suo primo LP solista, “A Quickening”, uscito a giugno dello scorso anno via PIAS, Orlando Weeks è ritornato con materiale inedito.

L’ex componente dei Maccabees, infatti, ha realizzato un nuovo singolo, “Big Skies, Silly Faces” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Rik Burnell.

Il brano, che il primo estratto dal suo secondo album, di cui ancora non conosciamo i dettagli, vede la partecipazione di Katy J Pearson ai backing vocals.

“Big Skies, Silly Faces” riecheggia l’idea originale di Weeks di esaminare poeticamente gli aspetti gratificanti ed estenuanti della paternità. Ma come scrittore con un istinto per la dualità, fa parte di un’idea più ampia ispirata, in parte, dal primo film di Mike Leigh, “Nuts in May”.

“C’è qualcosa in questo che è sempre rimasto con me”, riflette Weeks, “l’assurdità molto inglese di sfruttare al meglio una situazione. La disperazione per qualsiasi potenziale lato positivo. In realtà penso che “Big Skies, Silly Faces” parli di come posso essere il mio peggior nemico…”

Photo Credit: Cal McIntyre