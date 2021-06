RODRIGO AMARANTE: GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “I CAN’T WAIT”

A distanza di quasi otto anni dal suo debutto solista, “Cabalo”, Rodrigo Amarante tornerà il prossimo 16 luglio, via Polyvinyl, con un nuovo LP, “Drama”.

Il suo nuovo singolo si chiama “I Can’t Wait” e qui sotto potete vedere il relativo singolo diretto da Tobias Datum.

“Ho scritto questa canzone perché Gesù è seguito dai traditori”, dice Amarante. “L’ho scritta perché le idee di Darwin servono allo scopo di metterci gli uni contro gli altri, perché credo che la libertà non nasca dall’indipendenza, dalla separazione o dalla disconnessione come i dizionari suggerisco, ma piuttosto dal riconoscimento della nostra interdipendenza, perché libertà è appartenenza. Ho scritto questa canzone perché la speranza non basta. L’ho scritta dopo essermi imbattuto in una voce di un dizionario latino: Noster Nostri – 1: Nostro, nostro. 2: I nostri cuori battono all’unisono. 3: Quel nostro vecchio sogno.”

Vi ricordiamo inoltre che il musicista brasiliano presenterà il suo nuovo LP in Italia nel mese di aprile 2022: l’unico appuntamento con lui è previsto per lunedì 25 alla Santeria Toscana 31 di Milano.

Photo Credit: Eliot Lee Hazel