TRACK: CARPARK Countdown From Ten

Ritroviamo le tre fanciulle che danno vita al progetto Carpark. Le coordinate sonore guardano con affetto agli anni ’90 di Avril Lavigne e a quel pop-rock che non disdegna di far emergere le chitarre in un contesto decisamente (e piacevolmente) radiofonico.

“Spesso sembra che tutti i problemi del mondo siano creati dagli umani, il cambiamento climatico e Covid sono stati i temi dell’ultimo anno mentre scrivevamo. ‘Countdown From Ten’ è il risultato della nostra contemplazione di questo e di un casuale sogno ad occhi aperti sull’estinzione umana” così dice Scottie.



Listen & Follow

Carpark: Facebook