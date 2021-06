ANGELS & AIRWAVES, ANNUNCIATO IL NUOVO ALBUM, “LIFEFORMS”, IN ARRIVO A SETTEMBRE.

La rock band statunitense degli Angels & Airwaves ha annunciato “Lifeforms”, il sesto album in uscita il prossimo 24 settembre (preordinabile qui), accompagnato dal video di presentazione qui in appresso. Sulla nuova fatica il frontman Tom DeLonge ha dichiarato: “Questo album per me è un viaggio attraverso diverse relazioni, diversi punti di vista e come ognuno di noi ha il proprio percorso di vita”.



In occasione dell’annuncio del nuovo album la band ha rilasciato il nuovo singolo “Restless Souls”, a proposito del quale sempre DeLonge ha detto: “Restless Souls per molti versi è una lettera onesta da Dio all’umanità. perché la vita sembra essere sempre alla ricerca di modi per ispirarci, chiarirci e insegnarci quando le cose si fanno più difficili”.

Tom DeLonge, membro fondatore dei Blink-182, ha formato gli Angels & Airwaves nel 2005 – completati da Ilan Rubin (batteria/chitarra/cori/synth), David Kennedy (chitarra) e Matt Rubano (basso) – con i quali ha pubblicato cinque album.

Oltre al suo lavoro con AVA, DeLonge ha creato To The Stars, una società di intrattenimento multimediale che crea contenuti originali tra musica, film, televisione ed editoria. DeLonge, inoltre, è stato produttore esecutivo della serie su History Channel “Unidentified: Inside America’s UFO Investigation” e farà il suo debutto alla regia cinematografica con il prossimo “Monsters of California”.