ASCOLTA “DARK NIGHT: DEATH METAL SOUNDTRACK”: NELLA TRACKLIST ANCHE IL NUOVO BRANO DEGLI IDLES

‘Death Metal’, l’evento DC Comics che ha ripreso in mano la sua mitologia in ambito supereroi, ha, ora, una colonna sonora vera e propria, uscita oggi, 18 giugno.

L’album comprende una serie di brani inediti di big come Chino Moreno, Manchester Orchestra, Soccer Mommy, Mastodon e molti altri. La tracklist è composta proprio da canzoni create per l’evento, per celebrare e fungere da accompagnamento alla saga messa in piedi da Scott Snyder e Greg Capullo.

Ci piace segnalare anche la presenza dei nostri “amati” Idles. Si chiama “Sodium” il loro contributo alla colonna sonora.

“Abbiamo fatto una nuova canzone per la DC Comics, per Dark Nights: Death Metal Soundtrack album” spiega la band. “Abbiamo provato qualcosa di un po’ diverso, indossato una maschera diversa, per così dire“.

Nuova uscita quindi per la quotata formazione, dopo il loro terzo album in studio “Ultra Mono” e la cover del classico post-punk dei Gang Of Four, “Damaged Goods”, per la compilation celebrativa di Andy Gill.