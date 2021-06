ASCOLTA “SUN KISSED CHILD” NUOVO BRANO DI KAMASI WASHINGTON

Kamasi Washington ha realizzato un nuovo brano dal titolo “Sun Kissed Child”.

L’inedito è contenuto nel nuovo volume, il terzo, della serie “Liberated/Music for the Movement”.

Il mini-album in uscita oggi raccoglie anche brani di Chlöe Bailey, Cordae insieme a Common ed altri.

Ascolta l’inedito:

L’anno scorso Kamasi Washington ha realizzato la colonna sonora del documentario Netflix dedicato a Michelle Obama, “Becoming”, è ha fatto parte, insieme a Terrace Martin, Robert Glasper e 9th Wonder del supergruppo Dinner Party. L’ultimo disco in studio dell’artista americano, “Heaven And Hearth”, è invece uscito nel 2018.

Credit Foto: Krists Luhaers, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons