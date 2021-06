DAMON ALBARN FIRMA CON TRANSGRESSIVE RECORDS ED E’ PRONTO A PUBBLICARE IL SUO SECONDO DISCO SOLISTA

Damon Albarn ha firmato un nuovo contratto con la Transgressive Records label che lo seguirà nella pubblicazione del suo atteso disco solista.

E’ la stessa etichetta a confermare la realizzazione del successore di “Everyday Robots” disco di debutto del frontman dei Blur:

Damon ha recentemente ultimato il suo tanto atteso secondo album, tutti i dettagli saranno svelati presto.

Il co-fondatore della Transgressive, Toby L, ha dichiarato:

Abbiamo avuto il grande piacere di collaborare con Damon nel corso degli anni attraverso l’incredibile progetto Africa Express, che ha introdotto molti artisti di talento nel mondo ‘trangressive’. La sua vorace passione per la musica e l’esplorazione non conosce limiti e sfida ripetutamente le convenzioni o le categorizzazioni, pur rimanendo sempre assolutamente invitante e inebriante.

e ancora:

E’ un artista veramente prolifico, il suo ultimo lavoro solista è tra i migliori della sua carriera. Non potremmo davvero essere più onorati di dare il benvenuto a Damon e al suo fenomenale team di Eleven Management nella famiglia Transgressive, con l’obiettivo costante di aprire nuovi orizzonti e sovvertire le aspettative in un modo che solo lui può fare.

La Transgressive Records è stat fondata nel 2004 da Tim Dellow e Toby L e vanta nel suo roster artisti come Arlo Parks, Alvvays, Foals e Johnny Flynn.

📣 We are over the moon to announce that @Damonalbarn has signed a new worldwide record deal with us here at Transgressive Records!

Damon has recently put the finishing touches to his much-anticipated, second solo album, full details for which will be released soon ✨ pic.twitter.com/hmK8CCxgZi

— Transgressive (@transgressiveHQ) June 17, 2021