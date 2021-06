EP: STATIC ANIMAL STILL A FOOL

Ciondolante, lo-fi e piacevolmente estiva. La proposta di Static Animal si può racchiudere in questi confini. 4 brani che possiamo tranquillamente definire casalinghi, registrati in pomeriggi sonnachiosi in quel di Melbourne.

STILL A FOOL by Static Animal

Immaginatevi su una spiaggia, deliziosamente cullati dal vento sulla vostra amaca preferita e tac, ecco che queste 4 canzoncine facili-facili stanno li a coccolare i vostri sogni più leggeri. A volte basta poco per essere felici…

