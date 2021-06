I VACCINATI ASTRAZENECA NON POTRANNO ASSISTERE AI CONCERTI DI BRUCE SPRINGSTEEN

I vaccinati con vaccino AstraZeneca non potranno partecipare ai concerti di Bruce Spingsteen a New York previsti a partire dalla prossima settimana.

Le esibzioni, inserite all’interno della rassegna “Springsteen on Broadway”, serie di eventi intimi nel quale il boss in solo suona e si racconta e primo show in assoluto a ripartire nel famoso quartiere della grande mela dopo la chiusura, debutteranno al St James Theatre di Broadway il prossimo 26 giugno ma saranno aperte solo a coloro i quali dimostreranno di essere stati vaccinati con vaccini approvati dalla US Food and Drug Administration ovvero Moderna, Pfizer-BioNTech e Johnson & Johnson.

Queste particolari e più stringenti norme post-covid non faranno sicuramente piacere ai fans di Springsteen di paesi, su tutti Canada, Australia, Francia, Finlandia, Germania e ovviamente la nostra Italia, dove la somministrazione del farmaco della multinazionale biofarmaceutica anglo-svedese procede spedita ormai da mesi. Particolarmente contrariato il canadese The Toronto Star che in settimana ha tuonato in prima pagina “Burn In The USA” parafrasando il titolo della nota canzone dell’artista americano.

Sempre dal sito di “Springsteen on Broadway” apprendiamo che l’accesso agli spettacoli, così come richiesto dallo Stato di New York, sarà così regolamentato: gli spettatori di età superiore ai 16 anni devono essere completamente vaccinati e a 14 giorni dalla dose finale di Pfizer-BioNtech, Moderna o Johnson & Johnson. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto vaccinato e devono inoltre fornire la prova di un test dell’antigene Covid-19 negativo eseguito entro 6 ore dall’inizio dello spettacolo, o di un test PCR Covid-19 negativo eseguito entro 72 ore dall’inizio dello spettacolo.