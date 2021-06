IL DOCUMENTARIO “THE BEATLES: GET BACK” DI PETER JACKSON SU DISNEY+

Il documentario di Peter Jackson “The Beatles: Get Back” arriverà in televisione in autunno.

Il documentario utilizza innumerevoli bobine di filmati inediti e d’archivio con il regista premio Oscar che vaglia una vera montagna di materiale.

La visione sarà divisa in tre giorni nel mese di novembre – giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 – e sarà visibile sul canale Disney+: la durata di ogni episodio sarà di due ore.

Dice Jackson: “Sotto molti aspetti, le straordinarie riprese di Michael Lindsay-Hogg hanno catturato più trame. La storia di amici e di individui. È la storia delle fragilità umane e di una convivenza divina. È un resoconto dettagliato del processo creativo, con la creazione di canzoni iconiche sotto pressione, ambientato nel clima sociale dell’inizio del 1969. Ma non è nostalgia: è crudo, onesto e umano. In sei ore, conoscerai i Beatles con un’intimità che non avresti mai pensato possibile.”

Poi aggiunge: “Sono molto grato ai Beatles, a Apple Corps e alla Disney per avermi permesso di presentare questa storia esattamente nel modo in cui dovrebbe essere raccontata. Sono stato immerso in questo progetto per quasi tre anni e sono molto entusiasta che il pubblico di tutto il mondo possa finalmente vederlo.”

Qui sotto intanto potete vedere un teaser di quasi sei minuti.

Photo Credit: EMI., Public domain, via Wikimedia Commons