NEWS FOR LULU Ready For What [Street Hassle Records – 2021]

Ritorno inaspettato quello dei News For Lulu, band di Pavia che aveva attirato l’attenzione di critica e pubblico con tre album (“Ten Little White Monsters” del 2006, “They Know” del 2011, “Circles” del 2014 qui la recensione) di frizzante pop rock cantato in inglese ma italianissimo nei modi, che strizzava l’occhio a quel mercato internazionale che sembrava ben disposto ad accettare proposte interessanti.

Sette anni dopo Umberto Provenzani, Nicola Crivelli, Andrea Girelli e Matteo Baldrighi entrano a gamba tesa in un panorama discografico fluido, privo di certezze. Registrato tra il 2018 e il 2020 con la collaborazione di Luca Bergomi (Dumbo Gets Mad) “Ready For What” sa di piccola rivoluzione.

Phoenix e Vampire Weekend come angioletti custodi fin dalle prime orecchiabilissime note di “Wise”, i sintetizzatori e la batteria di “Could Be You” che profumano di spensieratezza, il bel groove di “One To One”, il sassofono e il falsetto irresistibile di “When I Wake Up”, “Somewhere”, “Still Life” e “Turn Me On” che stuzzicano col un sound à la Sébastien Tellier.

“Rooms” è una virata gentile verso territori elettro pop in un disco che non rinuncia a ritmi più sincopati e ricchi d’atmosfera senza mai perdere un sanissimo gusto per il divertimento. Non ci sono più molti gruppi in Italia che somigliano ai News For Lulu e per loro potrebbe essere un bel vantaggio, che speriamo porti fortuna dopo anni di attesa e fatiche. “Ready For What” ricorda inizi d’estate ben più sereni rispetto agli ultimi due, pieni di possibilità e di sogni.