ASCOLTA “A MERMAID IN LISBON”, IL NUOVO EP DI PATRICK WATSON

Patrick Watson ha pubblicato, via Secret City Records, un nuovo EP, “A Mermaid In Lisbon”: il nuovo lavoro, che contiene tre pezzi, vede la partecipazione della cantante portoghese Teresa Salgueiro e dell’Attacca Quartet di New York.

L’ispirazione per questi 3 pezzi è arrivata passeggiando per le strade di Lisbona, dove le strade sembra cantino questo meraviglioso suono malinconico che ti accompagna mentre cammini per vie tortuose che ti fanno sentire come se ti perdessi e non tornerai più.

Da qui i riferimento del titolo alla sirena.

Patrick Watson ha scoperto Teresa Salgueiro da giovane nel grande film di Wim Wenders “Lisbon Story” e da quel momento la sua musica ha avuto un grande impatto sul cantautore tanto da spingerlo a chiederle di cantare questa canzone. Patrick ha sempre trovato il portoghese una lingua musicale ricca e bella ed è stato un onore per lui che Teresa abbia prestato la sua bellezza a queste canzoni.

Photo Credit: Ilenia Tesoro