BULLET FOR MY VALENTINE: NUOVO SINGOLO E ANNUNCIO ALBUM

I Bullet For My Valentine hanno annunciato i dettagli del loro settimo album (pre-order), anticipandolo con il singolo “Knives”.

Il nuovo album della band gallese, che il vocalist Matt Tuck ha precedentemente definito “brutale, pesante e tecnico”, uscirà il 22 ottobre via Spinefarm/Search & Destroy. “Questo è l’inizio dei Bullet 2.0“, ha detto Tuck in una dichiarazione. “Indica dove siamo ora. La musica è aggressiva, è più viscerale e appassionata che mai. Penso che questa sia una parte molto più aggressiva e intensa dei Bullet For My Valentine. È sempre stata lì. Solo che non ho mai aperto i cancelli su di essa. Voglio staccare la testa della gente in modo metaforico“.

Il chitarrista Michael ‘Padge’ Paget ha aggiunto: “Penso che sia il lato più feroce dei Bullet For My Valentine che abbia mai conosciuto. È tempo per noi di pubblicare un disco davvero arrabbiato, pesante e aggressivo. Non vedo l’ora di fare le smorfie sul palco!“.

Tracklist:

1. Parasite

2. Knives

3. My Reverie

4. No Happy Ever After

5. Can’t Escape The Waves

6. Bastards

7. Rainbow Veins

8. Shatter

9. Paralysed

10. Death By A Thousand Cuts