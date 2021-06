GLI EFTERKLANG FIRMANO PER LA CITY SLANG E ANNUNCIANO IL SESTO ALBUM

A distanza di due anni dal loro quinto LP, “Altid Sammen”, il prossimo 8 ottobre, via City Slang, gli Ekfterklang pubblicheranno il loro sesto album, “Windflowers” (pre-order).

“Windflowers” è stato creato durante la pandemia, iniziando con gli sketch delle canzoni realizzati da Casper Clausen e Mads Brauer. Il trio ha fatto ben cinque viaggi allo studio residenziale Real Farm sull’isola di Møn (a sud di Copenhagen) durante il processo di registrazione e ha potuto vivere le diverse stagioni dell’anno.

I tre danesi avevano oltre 70 idee di canzoni tra cui scegliere e ci sono voluti due giorni interi per ascoltare tutto. Rasmus Stolberg dice: “Non abbiamo mai parlato di quali canzoni non dovrebbero essere nell’album, abbiamo parlato solo delle canzoni che dovrebbero essere nell’album e quella era la chiave”.

Il nuovo singolo si chiama “Living Other Lives” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Søren Lynggaard Andersen e registrato proprio sull’isola di Møn.

Vi ricordiamo in oltre che gli Efterklang arriveranno in Italia nel prossimo mese di febbraio per una data a supporto della loro nuova fatica: l’appuntamento con loro è previsto per venerdì 25 al Locomotiv Club di Bologna.

“Windflowers” Tracklist:

1. Alien Arms

2. Beautiful Eclipse

3. Hold Me Close When You Can

4. Lady Of The Rocks

5. Dragonfly

6. Living Other Lives

7. Mindless Center

8. House On A Feather

9. Åbent Sår (Feat. The Field)