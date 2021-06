GUARDA IL VIDEO DI “YEAR OF A SPIDER”, IL NUOVO SINGOLO DI SHANNON & THE CLAMS

A distanza di tre anni e mezzo da “Onion”, il prossimo 20 agosto, via Easy Eye Sound, Shannon & The Clams pubblicheranno il loro sesto album, “Year Of The Spider”.

Il disco dei californiani è stato registrato agli Easy Eye Sound Studios di Nashville, terminandolo proprio appena prima che un devastante tornado colpisse la città e poco prima dell’arrivo della pandemia.

Il nuovo LP inoltre vede il chitarrista Cody Blanchard ai lead vocals in metà delle canzoni che lo compongono.

Dopo “Midnight Wine”, ora la band di Oakland rilascia un nuovo singolo, la title-track “Year Of The Spider”, di cui potete vedere il video (diretto da Loren Risker) qui sotto.

“”Year Of The Spider” è essenzialmente la sintesi del mio 2019 e del mio 2020″, afferma Shannon. “Sono stato perseguitata da un guardone per mesi e mesi mentre mio padre si sottoponeva a radioterapia e mentre le montagne intorno a noi erano devastate da incendi. È stato un periodo estremamente intenso della mia vita e non riuscivo proprio a smorzare il desiderio disperato di sentirmi al sicuro. Sono diventata davvero ossessiva e cercavo conforto ovunque potessi trovarlo.”