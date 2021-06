RITORNANO LE CSS: “ABBIAMO BRANI PRONTI E VOGLIAMO ANDARE IN TOUR”

Le CSS, band brasiliana particolarmente apprezzata negli ’00 in piena esplosione della scena new rave (Klaxons, Late Of The Pier, Rapture) sono pronti a tornare a quasi 10 anni di distanza dal loro ultimo disco in studio “Planta”.

La cantante e leader Lovefoxxx in un’intervista a NME ha assicurato:

Vogliamo tornare in tour ma alle nostre condizioni… lo vogliamo fare per piacere, divertimento. Deve avere senso per noi che ora siamo vecchi e super tranquilli. Abbiamo canzoni pronte.

e ancora:

Nel 2019 abbiamo fatto un live di reunion a Sao Paulo, è stato fantastico. Abbiamo suonato vecchi pezzi e abbiamo scoperto di avere un’intera generazione di fans carini.

aggiunge la cantante:

Ho imparato a guidare, venduto tutto quello che avevo, comprato un terreno, costruito una baracca di legno e ora vivo in mezzo ai boschi sulla spiaggia mentre faccio video, arte, dipingo e surf.

Alla domanda se il genere, da molti chiamato ‘new rave’, nel quale le CSS furono band di punta potrebbe tornare risponde:

Sì, tutto torna in modo diverso. Sono eccitata per il ritorno dell’elettronica però. Curiosa di vedere come verrà reinventata. Ricordo il contrasto di un gruppo di graziosi ragazzi inglesi ubriachi in abiti luminosi contro un’Inghilterra umida e grigia.

Recentemente le CSS hanno rifatto “Buffalo Stance” di Neneh Cherry per la compilation di Deezer “InVersions 80s”.