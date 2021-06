A SETTEMBRE ESCE IL NUOVO ALBUM DI POKEY LAFARGE. ASCOLTA IL SINGOLO “GET IT ‘FORE IT’S GONE”

A distanza di quasi un anno e mezzo dal suo ottavo album, “Rock Bottom Rhapsody”, il prossimo 10 settembre, via New West Records, Pokey LaFarge pubblicherà un nuovo full-lenght, “In The Blossom Of Their Shade” (pre-order).

Spiega LaFarge: “Questo album è il risultato della mia esperienza del 2020. Prima della pandemia, ero in un luogo oscuro, ma la pandemia in realtà ha creato lo spazio tanto necessario per me per riflettere”.

Ha aggiunto: “Si scopre che essere completamente sedentario per una volta è stata una buona cosa. Ho trovato pace nella quiete. Sono stato in grado di ricalibrare ciò che faccio e perché lo sto facendo. Con chi devo farlo e, soprattutto, per chi lo sto facendo”.

Il musicista country-folk dell’Illinois ha inoltre condiviso un nuovo singolo, la opening-track “Get It ‘Fore It’s Gone” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Bernard Bernath.

“In The Blossom Of Their Shade” Tracklist:

1. Get It ‘Fore It’s Gone

2. Mi Ideal

3. Fine To Me

4. Drink Of You

5. Rotterdam

6. To Love Or Be Alone

7. Long For The Heaven I Seek

8. Killing Time

9. Yo-Yo

10. Goodnight, Goodbye (Hope Not Forever)