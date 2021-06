CINQUE DATE ITALIANE PER MICAH P. HINSON IN ESTATE

Micah P. Hinson ritornerà in Italia in estate: saranno ben cinque gli appuntamenti con il musicista country-folk nativo di Memphis, ma residente in Texas.

Saranno ben cinque gli appuntamenti con lo statunitense nel nostro paese nelle prossime settimane, in cui Hinson presenterà il suo nono album, “When I Shoot At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You”, uscito a ottobre 2018 via Full Time Hobby.

Il musicista di stanza ad Abilene suonerà sabato 17 luglio allo Sconfini Fest di Candia di Ancona (presso l’Azienda Agricola La Calcinara), domenica 25 al Teatro Romano di Fiesole (FI), martedì 27 all’Hana-Bi di Marina Di Ravenna (dove i Guano Padano saranno la sua backing band), sabato 31 allo Zal Fest di Chiusi (SI) e domenica 1° agosto al Teatro Romano di Terni.