I TEENAGE BOTTLEROCKET PUBBLICANO IL NONO ALBUM A FINE AGOSTO. IL PRIMO SINGOLO SI CHIAMA “GHOST STORY”

A distanza di quasi due anni e mezzo dal loro ottavo album, “Stay Rad!”, il prossimo 27 agosto, via Fat Wreck Chords, i Teenage Bottlerocket realizzeranno un nuovo full-length, “Sick Sesh!“.

Il disco, prodotto dal loro vecchio collaboratore Andrew Berlin, è stato masterizzato da Jason Livermore.

Il chitarrista e frontman Ray Carlisle dice: “Questa volta abbiamo passato molto tempo sui toni della chitarra – è stato importante per noi. Ci siamo assicurati di riportare indietro la chitarra rumorosa e irritante per la tua fottuta mamma. C’è un sacco di rumore di chitarra intenzionale e feedback. Abbiamo scavato gli amplificatori che abbiamo usato per “Freak Out!” e “They Came From The Shadows”. Questo è punk rock, dopotutto. “Stay Rad!” é un grande disco, ma è molto radio-friendly. Volevo fare l’opposto: fottutamente rumoroso.”

Il primo singolo si chiama “Ghost Story” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“La mia fantastica moglie ed io eravamo seduti un giorno, quando mi ha detto che era preoccupata per quello che sarebbe successo a lei e ai bambini se mai fossi morto”, ha detto il bassista Miguel Chen, che ha scritto il testo di questo brano. “Le ho detto scherzosamente che sarebbe stata una storia di fantasmi perché sarei sicuramente tornato a perseguitarli.”

“Sick Sesh” Tracklist:

1. Semi Truck

2. You’re Never Going Out Of Style

3. Ghost Story

4. Never Sing Along

5. Strung Out On Stress

6. Statistic

7. Hello Dana

8. Spend The Night

9. The Squirrel

10. Theoretical Reality

11. Gorilla Warfare

12. Moving On