TRACK: STANLEYS

Si rivedono anche i giovanissimi Stanleys.



La band inglese esce con questo nuovo singolo “Look Back” che anticipa l’atteso EP d’esordio per i ragazzi di Wigan, previsto per il prossimo Settembre. Da noi contattata, la stessa band ci dice: “a livello di testi e musica, “Look Back” veicola un messaggio forte, un’istruzione su come lasciare la tua città natale e andare per il mondo alla ricerca dei sogni di una vita, e una promessa che non ti pentirai della tua scelta. Con una strofa oscura e inquietante contrapposta a un ritornello che si solleva melodico, la canzone come esplode dagli altoparlanti in cerca di attenzione”.

Photo by Louise Andrews