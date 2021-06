BARZIN RIFA SPARKLEHORSE: ASCOLTA LA SUA COVER DI “SAD AND BEAUTIFUL WORLD”

Il cantautore canadese Barzin condivide in queste ore la cover di “Sad and Beautiful World” brano di Sparklehorse pubblicato nel disco “Vivadixiesubmarinetransmissionplot” del quale l’anno scorso sulle nostre pagine abbiamo celebrato il ventennale.

La traccia fino ad oggi disponibile solo in un vecchio EP in tiratura limitata rilasciato dalla minuscola etichetta Moonpalacerecords farà parte di una compilation realizzata per raccogliere fondi in favore del popolo Sahrawi.

Ascolta “Sad and Beautiful World” rifatta da Barzin:

Barzin, che l’anno scorso ha composto la colonna sonora del film “Viewfinder” (debutto cinematografico di Jason Yeomans), svela di essere di aver terminato il nuovo disco atteso a breve su etichetta Monotreme Records.