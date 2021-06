EP: PRONOUN

Sempre un piacere ritrovare Pronoun, il progetto indie-pop-rock della bella Alyse Vellturo. Il suo album ci era piaciuto moltissimo ed è quindi con entuasiasmo che possiamo dire che, anche questo EP, viaggia assolutamente alla grande.

OMG I MADE IT by PRONOUN

Ancora una volta quello che funziona benissimo sono le melodie. Le chitarre ci sono, belle rumorose e cariche, e già questo ci fa venire voglia di alzare il volume al massimo, ma poi in ogni brano emergono queste dannate melodie immediate che Alyse disegna con una facilità assoluta. Canzoni da ascoltare mentre si sfreccia con la macchina a tutta birra sulle lunghe strade americane, ritmo incalzante e ritornelli da mandare a memoria che ti viene proprio voglia di cantare a voce altissima, anche quando ci si sposta più verso un pregevole lato pop (“Half Of The Time”) o quando, nel finale, la macchina si ferma ed è tempo di guardare la strada percorsa , rifiatando. Brava Alyse!

