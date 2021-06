GUARDA I BLACK COUNTRY, NEW ROAD RIFARE DAL VIVO “MAMMA MIA” DEGLI ABBA

I Black Country, New Road, impegnati in una serie da date live con distanziamento in UK, hanno regalato una cover degli Abba, il classico “Mamma Mia”, ai fortunati partecipanti del concerto al Future Yard di Birkenhead vicino Liverpool.

La reintepretazione, arricchita di sax e violini ma sostanzialmente non troppo lontana dalla versione originale, arriva dopo un’altra prestigiosa cover da parte dell’ensemble britannico: “Time To Pretend” degli MGMT.

Guarda il video della performance:

“For The First Time” debut album dei Black Country, New Road è uscito ad inizio 2021 e lo potremo ascoltare nel nostro paese a luglio per 4 date.

Credit Foto: Paul Hudson from United Kingdom, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons