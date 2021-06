RACHEL SERMANNI Swallow Me EP [ Jellygirl Records - 2021 ]

Nata in provincia di Lucca nel 1991, ma trasferitasi fin da piccola in Scozia, Rachel Sermanni ritorna a farsi sentire con questo nuovo EP che segue di quasi due anni il suo terzo album, “So It Turns”.

Prodotto da Fin Greenall e mixato da Axel Reinemer, questo nuovo lavoro, scritto per la maggior parte durante la sua gravidanza, “esplora un cambiamento epocale nella sua vita; temendo un futuro in cui non può seguire i suoi capricci così facilmente, Rachel si è seduta con le sue ansie e le sue paure e ha raggiunto l’accettazione”, ci spiega la press-release.

E’ la title-track a introdurci a questo breve viaggio di nemmeno venti minuti: mentre troviamo melodici elementi country-folk al suo interno, non possiamo che godere della sincerità e della morbidezza della gentile voce di Rachel, che sa regalarci emozioni pure.

Non manca la passione nella successiva “Brighton House”, in cui appaiono piano e batteria: il suo malinconico folk è toccante e i suoni sono puliti e sanno arrivare immediatamente al cuore di chi ascolta.

Raffinata, intelligente, vera, “Travelled” ci porta su territori più cupi, ma non per questo meno dolci, mentre la conclusiva “Love My Love” rimane piuttosto buia, ma è graziata da una voce sognante e da ritmi che sembrano avere inaspettate ed eleganti influenze orientali.

Un lavoro sincero ed emotivo, questo “Swallow Me” ci colpisce ancora una volta per i suoi sentimenti: Rachel mette sempre il cuore nel suo songwriting ed è difficile non rimanere coinvolti dalle sue canzoni.