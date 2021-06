TIM BURTON E QUENTIN TARANTINO SARANNO OSPITI DELLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA 2021

Tim Burton e Quentin Tarantino saranno gli ospiti speciali della prossima Festa del Cinema di Roma 2021, in scena nella capitale dal 14-24 ottobre.

Entrambi saranno premiati con il Premio alla Carriera e saranno protagonisti del panel “Incontri Ravvicinati”.

A confermare la notizia, insieme ad altre interessanti anticipazioni sulla kermesse, il direttore artistico del festival Antonio Monda che nell’incontro odierno con la stampa ha dichiarato:

Una notizia di queste ultime ore: abbiamo avuto conferma del film “La ricerca dell’amore” di Emily Mortimer, protagonista di “Match Point”, qui al suo debutto alla regia, in Competizione. Poi, i due Premi alla Carriera, e protagonisti degli Incontri Ravvicinati, accettando hanno commentato: ‘Fellini, Bava e Argento sono stati importanti fonti d’ispirazione della mia vita’, queste le parole di Tim Burton; mentre Quentin Tarantino ha detto: ‘Ho dedicato gli anni migliori della mia carriera alla visione del cinema italiano’. Nessuno dei due autori ha film in promozione, pertanto verranno apposta per noi…

conclude sempre il Direttore:

Inoltre, la Retrospettiva è dedicata a Arthur Penn, anche persona deliziosa, seppur un pò dimenticata, e quest’anno, per la scrittura, ci sarà Zadie Smith, che verrà a parlare del cinema che ama.

Importanti anticipazioni anche sul tema caldo della presenza del pubblico. Laura Delli Colli, presidente Fondazione Cinema per Roma ha dichiarato:

Una cosa che mi sta a cuore è che la città stia diventando il cuore della Festa, oltre l’Auditorium: confermo l’assenza della tensostruttura, ma la presenza in alcune sale cittadine, un segno forte di attenzione alle stesse perché amiamo il cinema su grande schermo.

e ancora:

La presenza sarà fondamentale, ma noi ci prepariamo anche a fare qualcosa online, se alcuni ospiti, magari limitati da concomitanze come la partenza della produzione di un film, dovessero dare la disponibilità a partecipare; nessuno di noi è in grado di sapere cosa accadrà ad ottobre: la Festa per sua natura vuole la condivisione, ma dobbiamo aspettare almeno settembre per capire, però tutti intanto lavoriamo per fare una Festa in presenza. Il Red Carpet ci sarà e la presenza del pubblico lì accanto è una speranza, ma adesso non prevedibile: la Cavea superiore sarà accessibile

Credit Foto Tim Burton: Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto Quentin Tarantino: Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons